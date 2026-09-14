Roggero, Salvini: dispiace no a differimento pena, continua sostegno

Milano, 14 set. (askanews) – “Dispiace, penso che non sussista nè il pericolo di fuga nè di reiterazione del reato, e nel rispetto dei reciproci ruoli, conto che Mario Roggero torni ai figli e al suo negozio il prima possibile”. Lo ha detto il segretario della Lega e vice premier Matteo Salvini, a proposito del no dei giudici al differimento della pena per Mario Roggero, annunciando che a Pontida nel weekend ci sarà una iniziativa di raccolta fondi per il gioielliere cuneese condannato per duplice omicidio.