Sole e caldo fino a mercoledì, poi arriva la pioggia: le previsioni meteo

(Adnkronos) –

Il caldo se ne va, arriva il maltempo in una settimana che propone due scenari meteo opposti. Nella prima metà, spazio al sole e al bel tempo, senza però le ondate di calore che hanno caratterizzato la ‘memorabile’ estate 2026. Poi, l’inversione di rotta e l’arrivo della pioggia con un antipasto di autunno.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, illustra nel dettaglio l’evoluzione attesa per i prossimi giorni: l’avvio della settimana, nelle giornate di lunedì e martedì, vedrà condizioni atmosferiche in prevalenza stabili e soleggiate su gran parte dell’Italia. Gli unici elementi di disturbo saranno relegati a qualche residua nota instabile sul versante ionico dell’estremo Sud. Le temperature torneranno a salire leggermente sopra la media stagionale, con valori che in qualche caso potranno toccare o superare di poco i 30 gradi, mantenendosi comunque eccessi vissuti di recente.

La situazione è tuttavia destinata a cambiare a partire da metà settimana. Tra mercoledì e giovedì l’ingresso di una perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni del Centro-Nord, portando il ritorno di piogge e temporali. Dato il periodo dell’anno e la grande quantità di energia potenziale ancora presente nei bassi strati atmosferici, i fenomeni temporaleschi potranno risultare localmente intensi. È tuttavia ancora presto per entrare nei dettagli e definire con precisione le zone maggiormente colpite dal passaggio instabile. Il peggioramento del quadro meteo determinerà un’ulteriore flessione delle temperature al Settentrione e sulle regioni centrali, garantendo una settimana complessivamente priva di scossoni verso l’alto sul fronte termico.

Nel contempo, l’attenzione è rivolta anche a quanto sta accadendo più a sud. I modelli matematici mostrano la formazione di un’area depressionaria nel basso Mediterraneo, posizionata a Nord della Libia. In questo settore non è esclusa la graduale evoluzione della struttura in un Tropical-Like Cyclone (o Medicane, acronimo di Mediterranean Hurricane), ovvero un ciclone dalle caratteristiche simil-tropicali dotato di un “occhio” centrale ben definito e cinto da venti fino a forza di tempesta. A favorire lo sviluppo di questi particolari sistemi è soprattutto l’elevata temperatura della superficie marina, che in quel tratto di bacino fornisce l’energia necessaria e il calore latente indispensabili per la loro alimentazione e strutturazione.

Lunedì 14. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: piogge su bassa Sicilia e Calabria meridionale.

Martedì 15. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole ovunque. Al Sud: rovesci e temporali sparsi su Sicilia, Calabria, Basilicata, Murge, Cilento, Salento.

Mercoledì 16. Al Nord: peggiora con l’arrivo di piogge e temporali entro sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: bel tempo.

Tendenza: giovedì tempo instabile per il passaggio di un fronte, da venerdì piogge verso il Centro-Sud.