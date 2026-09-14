Vannacci: per Meloni priorità è Ucraina, per FnV priorità Italia e italiani

Roma, 14 set. (askanews) – “Tutti i cittadini che si sono stancati vedere finire i propri soldi in cessi d’oro, in ville e yacht di lusso, serate con prostitute e in corruzione oggi hanno le idee un po’ più chiare. Meloni assieme al Pd, ad Azione e Italia viva hanno chiaramente detto che la loro prima priorità è l’Ucraina. Bene, io invece dico che la mia indiscutibile priorità è l’Italia e gli italiani e vorrei che fino all’ultimo il 100% delle nostre risorse andasse a finire alle famiglie che non arrivano a fine mese”. Così Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, in un video diffuso sui social dal titolo ‘Rispondo a Meloni’.