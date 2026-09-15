Bologna, manichino di Valditara alle finestre del liceo Minghetti: “Nemico degli studenti”

(Adnkronos) – Un manichino raffigurante il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, è stato appeso oggi, martedì 15 settembre, in mattinata in occasione del primo giorno di scuola, a una delle finestre del Liceo Minghetti a Bologna. A organizzare la protesta è stato il collettivo di opposizione studentesca Osa.

“Meloni e Valditara sono nemici degli studenti e delle studentesse”, hanno detto gli attivisti che in un cartellone hanno sottolineato: “Il futuro non è scritto, conquistiamolo. Respingiamo guerra, razzismo e imperialismo”.

”Il dissenso, anche il più radicale è un diritto fondamentale, ma deve manifestarsi attraverso le idee, il confronto e il rispetto delle persone” dice l’onorevole Edmondo Cirielli, coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia. “Trasformare l’avversario politico in un bersaglio, ricorrendo a immagini che evocano violenza, è invece profondamente diseducativo, soprattutto quando accade in un luogo chiamato a formare i cittadini di domani. La scuola deve rimanere uno spazio libero, aperto e plurale, non il teatro di gesti improntati all’odio ideologico. È necessaria una condanna ferma e unanime da parte di tutte le forze politiche e democratiche, senza ambiguità né doppi standard”.

“Solidarietà al Ministro Giuseppe Valditara per il vergognoso gesto avvenuto questa mattina al Liceo Minghetti di Bologna, dove un manichino con le sue sembianze è stato appeso a una finestra della scuola nel giorno dell’apertura dell’anno scolastico” dichiara in una nota il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. “Un’immagine violenta e inaccettabile, che nulla ha a che fare con il dissenso legittimo e che offende prima di tutto la scuola stessa, luogo che più di ogni altro dovrebbe insegnare il rispetto delle idee altrui. Auspichiamo che arrivi una ferma condanna di questo vile atto da tutte le forze politiche”.

“Il manichino appeso raffigurante il ministro Valditara al Liceo Minghetti di Bologna è un gesto violento e intollerabile, soprattutto perché avvenuto in un luogo che dovrebbe essere dedicato al rispetto della persona e del confronto libero e civile” dice Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Siamo di fronte a una vera e propria intimidazione e non certo a un atto di dissenso o men che meno a una bravata studentesca. Come al solito la sinistra con i suoi collettivi agisce soltanto in termini di intimidazione e minaccia verso chi non la pensa come loro; e allo stesso tempo non si può fare a meno di constatare che Bologna è sempre più teatro di queste violenze, che puntualmente vengano tollerate e non biasimate. Al ministro Giuseppe Valditara va la totale solidarietà dei deputati di Fratelli d’Italia con la consapevolezza che chiunque non condannerà questo gesto ne sarà inevitabilmente complice”.

“Esprimo piena solidarietà al ministro Giuseppe Valditara per il grave gesto compiuto dal collettivo Osa, che ha esposto un manichino raffigurante il Ministro appeso alle finestre del liceo Minghetti di Bologna” dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito. “Questo non è dissenso ma un gesto di violenza inaudita che tutte le parti politiche dovrebbero condannare; questo grave gesto ci riporta indietro nel tempo, quando la violenza e l’intimidazione politica erano la brutale quotidianità”.