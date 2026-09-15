GAM Milano: One Palm Closer to the Sky di Shilpa Gupta

Milano, 15 set. (askanews) – La Fondazione Furla e la Galleria d’Arte Moderna di Milano presentano la mostra personale di Shilpa Gupta One Palm Closer to the Sky. La curatrice della mostra Bruna Roccasalva l’ha presentata ad askanews: “One Palm Closer to the Sky è una mostra personale di Shilpa Gupta; fa parte del programma Furla Series promosso da Fondazione Furla realizzato in collaborazione con importanti musei italiani. È l’ottava edizione e la sesta mostra che realizziamo in collaborazione con la Galleria d’Arte Moderna di Milano. La mostra prende avvio dal cortile della GAM, con un intervento site- specific, per svilupparsi poi nelle cinque sale del piano terra. Shilpa Gupta è un’artista indiana la cui ricerca si concentra da sempre su temi di grande attualità attraverso una pratica molto libera che spazia dal video all’installazione, dalla performance alla scultura: l’aspetto partecipativo dell’opera, cioè il fatto di coinvolgere molto spesso il visitatore ad interagire con l’opera stessa, l’interesse per il linguaggio e per il testo, il desiderio di creare un’osmosi continua tra l’arte e la vita anche attraverso degli interventi che escono dallo spazio istituzionale per inserirsi nella sfera pubblica. C’è una cosa che caratterizza in modo particolare il suo approccio, ovvero la capacità di coniugare questo rigore concettuale con l’accessibilità, utilizzare un vocabolario molto comprensibile senza mai semplificare la complessità dei temi che affronta. Ecco io credo che questo sia una delle caratteristiche che lo rendono così forte e così rilevante oggi,. È anche una delle ragioni per cui l’ho scelta. Il nostro programma porta l’arte contemporanea all’interno di un contesto che non è quello tipico del pubblico dell’arte contemporanea. Il nostro ruolo è anche quello di accompagnarli e avvicinarli all’arte contemporanea e scegliere un artista come Shilpa, che è veramente capace di parlare a chiunque, per noi era fondamentale. La mostra nasce all’interno di una riflessione molto più ampia che l’artista porta avanti da tempo sul rapporto tra l’individuo e i sistemi di controllo che plasmano la sua percezione del mondo e di se stesso. E all’interno di questa indagine si concentra in particolare su quel senso di speranza che continua a resistere nonostante oggi sembri vacillare di fronte all’affermarsi di derive autoritarie su scala globale”.Attraverso un percorso espositivo che inizia nel cortile del museo con l’opera site-specific HOPE (2026), e si sviluppa nelle cinque sale del piano terra con una varietà di interventi che spaziano dall’insegna luminosa Truth (2026), all’iconico display a lettere rotanti SoundOnMySkin (2024/2025), dall’installazione sonora When the Stone Sang to the Glass (Bella Ciao) (2025/2026) a quella partecipativa Breathe (2024/2026), la mostra offre una panoramica sulla pratica dell’artista. One Palm Closer to the Sky di Shilpa Gupta si inserisce nella partnership pluriennale tra Fondazione Furla e GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano, che dal 2021 presenta con cadenza annuale un progetto espositivo inedito, volto a mettere in dialogo l’arte contemporanea con gli spazi storici e la collezione permanente del museo. Furla Series è il progetto che a partire dal 2017 vede Fondazione Furla impegnata nella realizzazione di mostre in collaborazione con importanti istituzioni d’arte italiane, con un programma tutto al femminile pensato per celebrare e promuovere il contributo delle artiste nella cultura contemporanea.