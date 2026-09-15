X
<
>

Migranti, Viminale proroga di 15 giorni controlli a frontiere con la Spagna

| 15 Settembre 2026 18:02 | 0 commenti

Migranti, Viminale proroga di 15 giorni controlli a frontiere con la Spagna

1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – L’Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Lo ha deciso questa mattina il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell’Unione. “Il provvedimento – sottolinea il Viminale – è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche”. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA