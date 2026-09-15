Rai, Conti: a “Tale e quale show” partenza con Fabio Fazio in giura

Roma, 15 set. (askanews) – Al via dal 23 settembre in prima serata su Rai1 la nuova edizione di “Tale e quale show”. Alla guida sempre Carlo Conti, che ha presentato oggi le novità di questa 16esima edizione: il nuovo giorno di programmazione, il mercoledì al posto del venerdì, e la giuria, composta quest’anno da Alessandro Siani, Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini; ci sarà di nuovo un quarto giudice a rotazione: “Nella prima puntata ho invitato Fabio Fazio che poi inizierà ad andare in onda il mercoledì sera con il suo salotto” ha detto il conduttore, “per dimostrare che non c’è rivalità tra noi due”.

Nel cast, già annunciato da tempo, i 12 concorrenti pronti a mettersi in gioco in esibizioni e imitazioni di cantanti e idoli musicali. Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo.

E tornano i duetti di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, coppia molto apprezzata dell’ultima edizione.

“Credo sia uno dei cast più belli delle ultime edizioni – ha sottolineato Conti – ogni anno è più difficile – non puoi partire proprio da zero, devi avere un minimo di preparazione ma soprattutto i concorrenti devono avere la voglia di divertirsi tanto, solo così si riesce a trasferire il divertimento al pubblico, l’obiettivo è mettere la famiglia davanti alla tv, anche se forse quest’anno si perde il pubblico un po’ più piccolo, avendo spostato il giorno dal venerdì, che poi non avevano scuola”.

E proprio sul cambio del giorno di messa in onda ha aggiunto: “Nessun rammarico, sappiamo di occupare una serata difficile ma ce la metteremo tutta, c’è sempre di più un frazionamento che non permette numeri clamorosi ma c’è RaiPlay per rivedere le esibizioni, i social, io sono a disposizione dell’azienda nei limiti del possibile”.

E sul cambio di palinsesto, Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, ha spiegato: “Quest’anno abbiamo cercato di offrire più intrattenimento su Rai1 il mercoledì quindi ringrazio Carlo che ha avallato questa scelta, che ha delle logiche editoriali, gli ascolti e l’offerta ricca per il pubblico, e delle logiche commerciali”.

Mentre sul ritorno di Fazio in Rai nella prima puntata: “Lo accogliamo, è un professionista, si sposa con il mood editoriale del programma, è un piacere ospitarlo”. Amadeus? “Porte sempre aperte” ha aggiunto.