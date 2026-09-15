Teatro, “A domanda rispondo”: 70 anni d’Italia attraverso i quiz

Milano, 15 set. (askanews) – Settant’anni di storia italiana raccontati attraverso i quiz televisivi, con il pubblico chiamato a entrare nel gioco. Debutta venerdì 25 settembre alle 21 al Teatro Remondini di Bassano del Grappa “A domanda rispondo. Uno spettacolo interattivo su quiz, domande e domandieri”, prodotto da Fondazione Aida ETS ICC e tratto dall’omonimo libro di Armando Vertorano, pubblicato da Nottetempo nel 2025. Alla prima sarà presente anche l’autore.

Autore televisivo da quasi vent’anni dietro le quinte dei principali game show italiani, Vertorano porta in scena il mestiere del “domandiere”: chi parte da fatti e curiosità per costruire domande capaci di informare e intrattenere. “Mentre tutti cercano risposte, noi cerchiamo le domande. Per noi la risposta non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza”, spiega.

Con la regia di Andrea de Manincor e l’interpretazione di Stefano Colli, lo spettacolo ripercorre la storia dei quiz da “Lascia o raddoppia?” e “Rischiatutto” fino ai programmi contemporanei. Parole, proiezioni, improvvisazione e gioco coinvolgono direttamente gli spettatori, trasformando il teatro in un game show.

Sul palco entra anche Enza, un’intelligenza artificiale in voce fuori campo che dialoga con il protagonista sul futuro del lavoro creativo. “Da quando è arrivata l’intelligenza artificiale mi chiedono spesso se il nostro lavoro sia a rischio. Allora ho pensato: parliamone”, racconta Vertorano.

Dopo il debutto, la tournée proseguirà il 27 settembre al Teatro Dehon di Bologna, il 2 ottobre al Teatro San Zenone di Minerbe, il 21 novembre a Borgo Mantovano e il 5 dicembre al Dim Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda.