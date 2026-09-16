Al Salone Auto di Parigi Stellantis presenta 9 concept car e 60 vetture da 8 brand

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis esporrà nove concept car e più di 60 veicoli al Salone dell’Auto di Parigi (12-18 ottobre), nell’ambito della realizzazione del suo piano strategico FaSTLAne 2030 presentato lo scorso maggio. Uno stand da oltre 5mila metri quadri, il più grande del Salone, situato nel padiglione 4 del centro espositivo di Porte des Versailles, accoglierà i veicoli Stellantis la cui gamma va dalla micromobilità urbana agli spostamenti più lunghi. Il programma prevede un’ampia gamma di anteprime. DS Automobiles celebra il lancio commerciale della nuova DS N°7, alla sua prima apparizione in un Salone internazionale: la vettura sarà disponibile con motorizzazioni ibride ed elettriche al 100%, offrendo un’autonomia fino a 740 km.

FIAT presenta le nuove Grizzly e Grizzly Fastback, due SUV complementari pensati per rendere la mobilità familiare accessibile a tutti, con la possibilità di scegliere la configurazione più adatta a diverse esigenze. Lancia svela la nuova Lancia Gamma, che segna il ritorno del marchio nel segmento dei crossover C-UV e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di rilancio e sviluppo europeo del brand: il modello è progettato, sviluppato e prodotto in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi. Leapmotor prosegue il percorso di crescita tra i principali marchi automobilistici cinesi, sostenuta dalla joint venture con Stellantis. Questo slancio si traduce nelle anteprime europee della B03, compatta elettrica ad alto contenuto tecnologico del segmento B, e della D19, il SUV ammiraglia di nuova generazione del marchio. Per i visitatori, Opel ha in serbo un programma ricco di novità.

Oltre a presentare per la prima volta il design definitivo della Opel GSE 27FE Formula E e la nuova Corsa GSE, il marchio tedesco svelerà nella capitale francese anche il suo più recente concept car. Alfa Romeo esporrà l’intera gamma del marchio: Junior, Tonale, Giulia, Stelvio e 33 Stradale, affiancate dall’iconica Spider “Duetto” proveniente dal Museo Alfa Romeo di Arese, che celebra il suo 60° anniversario. Citroèn torna a casa, là dove la sua storia ha avuto inizio, con una gamma completamente rinnovata: a completare la presenza del brand, una sorpresa ispirata al modello più iconico della sua storia. PEUGEOT metterà l’emozione al centro della scena con innovazioni rivoluzionarie come Hypersquare e la concept car Polygon. Accanto all’intera gamma di veicoli, i visitatori potranno conoscere da vicino la 9X8 Hypercar, attualmente impegnata nel FIA World Endurance Championship, e la nuova E-208 GTi. Il marchio proporrà inoltre un ricco programma di attività quotidiane nel proprio stand.

Durante il Salone Ralph Gilles, Head of Stellantis Design e Gilles Vidal, Head of Design per Enlarged Europe, illustreranno la visione e la strategia globale del design Stellantis. Per dare concretezza alla creatività del design la tecnologia è indispensabile, una strategia che per Stellantis è alla base di STLA One, la piattaforma tecnologica unica per tutti i brand del Gruppo che integra software, intelligenza artificiale e architetture veicolo. A confermare l’importanza della manifestazione e la volontà di consolidare la propria posizione nel settore automotive globale, la delegazione di Stellantis sarà guidata da Antonio Filosa, CEO di Stellantis, e Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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