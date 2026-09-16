Annalisa e Madame insieme in “Amica”, fuori il 18 settembre

Roma, 16 set. (askanews) – A un anno dalla sua pubblicazione, “Amica”, canzone di Annalisa contenuta nell’album “Ma io sono fuoco”, vive di nuova linfa in una versione inedita che vede l’arrivo di Madame, in uscita il 18 settembre per Atlantic/Warner Music Italy.

Canzone fondamentale nell’ultimo lavoro della cantautrice, è un brano che mette in musica un dialogo immaginario e tagliente con un’amica, faro nella notte in un momento di profondo smarrimento. In questa nuova versione il dialogo diventa reale, e quell’amica fondamentale e preziosa è Madame che, dopo aver pubblicato il suo terzo disco Disincanto, certificato disco d’oro, porta ancora una volta la sua scrittura dalla poetica inconfondibile. “Amica” con Madame diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell’amica speciale, che può fare lo stesso con noi.

Annalisa ha annunciato il suo primo live allo stadio San Siro di Milano, un evento unico, previsto per il 12 giugno 2027.

Dopo aver conquistato pubblico e classifiche, Annalisa si prepara a salire sul palco più importante della musica italiana per celebrare oltre quindici anni di carriera: seguendo l’immaginario degli ultimi live, Annalisa porterà in scena l’essenza del suo universo artistico attraverso uno show spettacolare e in continua evoluzione, capace di alternare energia travolgente a momenti di puro intimismo su un palco che sarà in grado ancora di più di unire performance iconiche e una potente fusione di musica e immagine.

Quello di San Siro sarà un viaggio attraverso una storia fatta di talento, evoluzione, ricerca musicale e successi, che hanno reso Annalisa la regina del pop italiano.