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Bollo, Meloni: mossa elettorale? Lo facevano altri, noi diamo risposte

| 16 Settembre 2026 18:16 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 16 set. (askanews) – “Da una parte mi si accusa, o ci si accusa, di non riuscire a dare risposte efficaci ai problemi che ci sono e poi quando si tentano di dare le risposte efficaci ci si accusa di fare manovre elettorali, perché delle due l’una: governare è governare e cercare di dare delle risposte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa al termine del Cdm.

“Quindi – ha aggiunto – vi prego di non interpretare i provvedimenti del governo come dei provvedimenti che guardano a interessi di carattere elettorale, questo lo hanno fatto altri in altri tempi, ne stiamo ancora pagando il conto. Quello che noi cerchiamo di fare è dare le risposte che siano il più possibile efficaci ai problemi che ci si pongono davanti e intendiamo continuare a governare e io intendo continuare a governare fino a quando avrò questa bella e solida maggioranza che mi accompagna”.

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