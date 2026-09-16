Bollo, Meloni: stop è strutturale, coperture prossimi anni in manovra

Roma, 16 set. (askanews) – Quella de taglio del bollo “è una misura che non vale solo per i 2027”, nel decreto è scritto così “perché per la copertura dei prossimi anni ci serve la legge di bilancio e quindi lo faremo con la legge di bilancio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata durante la trasmissione ’10 minuti’ su Rete4.

“Ma la misura noi la consideriamo strutturale, quindi lungi dall’essere come si dice un provvedimento che vale adesso perché nel 2027 ci sono le elezioni. E’ banalmente una delle tante tasse che questo governo ha tolto o abbassato”.