Cinema, “Indivisibili” di De Angelis fa 10 anni e festeggia in sala

Roma, 16 set. (askanews) – A distanza di 10 anni dalla sua presentazione in anteprima mondiale alle Giornate degli Autori, “Indivisibili” di Edoardo De Angelis torna in sala per una proiezione speciale il 22 settembre al Cinema Farnese di Roma, accompagnato dal regista e dal cast artistico e tecnico.

Il film di Edoardo De Angelis, che quest’anno era in concorso a Venezia 83 con il suo nuovo “Il fuoco che ti porti dentro”, vincitore del premio Bookciak al miglior film da opera letteraria dal romanzo omonimo di Antonio Franchini, fu tra i maggiori successi del 2016 conquistando, tra gli altri, sei David di Donatello (Migliore sceneggiatura originale, Migliore produttore, Migliore attrice non protagonista ad Antonia Truppo, Migliore musicista, Migliore canzone originale e Migliore costumista), sei Nastri d’argento (Migliore soggetto, Miglior produttore, Migliore colonna sonora, Migliore canzone originale, Migliori costumi e il Premio Guglielmo Biraghi a Angela e Marianna Fontana), un Globo d’oro, otto Ciak d’oro, quattro premi nell’ambito della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e tre premi al Bari International Film Festival.

Giorgio Gosetti lo introdusse così alla stampa: “In un territorio tanto realista quanto onirico, in un litorale campano che raccoglie un universo visionario ed estremo nasce la strana favola di Viola e Dasy, indivisibili, sognatrici, disperate e felici. La conferma di un autore che rinnova il cinema italiano”.

“Riproiettare Indivisibili al Farnese”, ha dichiarato Gaia Furrer, direttrice artistica delle Giornate degli Autori, “è un bellissimo modo per festeggiare un film dal percorso straordinario e, al contempo, ricordare Giorgio a sei mesi dalla sua scomparsa. Giorgio amò molto questo film e lo volle fortemente in selezione, contribuendo a lanciarlo verso una stagione di premi e di grande successo. Un’ennesima dimostrazione, a posteriori, del suo intuito e del suo coraggio: qualità alle quali le Giornate continuano ad affidarsi per scoprire nuovi talenti e sguardi fuori dal coro. Un grazie particolare a Edoardo De Angelis, che ha voluto festeggiare con noi questo importante anniversario”.

Alla proiezione, in programma martedì 22 settembre alle ore 21.00 al Cinema Farnese saranno presenti il regista Edoardo De Angelis, le attrici e gli attori Angela Fontana, Marianna Fontana, Antonia Truppo, Gaetano Bruno, Marco Mario de Notaris, Tony Laudadio, Gianfranco Gallo, il direttore della fotografia Ferran Paredes Rubio, la montatrice Chiara Griziotti, il fonico Valentino Giannì, lo scenografo Carmine Guarino, il costumista Massimo Cantini Parrini e i produttori Attilio De Razza e Pierpaolo Verga.