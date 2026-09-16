Edificio crolla nella notte a Gaza, almeno 11 morti: “50 bambini tra le 100 persone intrappolate, stavano dormendo”

(Adnkronos) – Sono 11 le persone senza vita recuperate finora dalle macerie dell’edificio crollato a Gaza City. Almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto l’edificio, fra queste ci sono almeno 50﻿ bambini, secondo quanto riferito ad al Jazeera dalla Protezione civile della Striscia.

I soccorritori sono riusciti a estrarre vive dalle macerie 12 persone. L’edificio, che era stato colpito durante la guerra, è crollato intorno all’una di notte, mentre le persone all’interno dormivano.

La Protezione civile del’enclave ha sottolineato che circa 2.000 edifici nelle aree abitate della Striscia di Gaza si trovano in condizioni strutturali precarie e i residenti non possono abbandonarli per mancanza di alloggi alternativi.