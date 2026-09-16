F1, svelato il calendario 2027 con 24 Gran Premi e 10 gare Sprint

(Adnkronos) –

La Formula 1 ha reso noto il calendario della stagione 2027, che prevede 24 Gran Premi e ben 10 gare Sprint, mentre permane ancora l’incertezza sulla conclusione della stagione 2026. Solitamente reso noto a fine primavera o all’inizio dell’estate, quest’anno il calendario ha subito ritardi nella sua ufficializzazione a causa del protrarsi del conflitto in Iran, che ha già sconvolto la programmazione del paddock di F1 nella stagione in corso. Se la situazione geopolitica lo consentirà, i tradizionali test pre-stagionali si svolgeranno in Bahrain e dureranno quattro giorni, dal 24 al 27 febbraio. Successivamente, l’isola del Golfo ospiterà il Gran Premio inaugurale della stagione il 14 marzo. Il fine settimana seguente il circus si sposterà in Arabia Saudita, per poi dirigersi verso l’Australia e, a seguire, Asia e Nord America.

La prima tappa europea si terrà a Monaco all’inizio di giugno e il leggendario tracciato cittadino ospiterà una gara sprint per la prima volta nella sua storia. Spesso considerato poco avvincente, il weekend nel Principato offrirà quest’anno due sessioni di qualifica e due gare per aumentare lo spettacolo. Il Portogallo e la Turchia -quest’ultima al rientro nel calendario di F1- accoglieranno il paddock rispettivamente nei fine settimana dal 18 al 20 giugno e dall’1 al 3 ottobre. Come per l’anno in corso, la stagione 2027 dovrebbe concludersi con due gare in Qatar e ad Abu Dhabi. Sono previsti in totale cinque “back-to-back” (due weekend di gara consecutivi) e tre “triple-header” (tre weekend di gara consecutivi).

Inoltre, il numero di gare sprint passerà da sei a dieci. Se da un lato i piloti non amano particolarmente questi fine settimana, i tifosi li apprezzano molto perché offrono maggiore spettacolo. La F1 ha inoltre precisato che la conclusione della stagione 2026 rimane per il momento invariata, nonostante il conflitto in corso tra Iran e Stati Uniti. Appare tuttavia improbabile che Qatar e Abu Dhabi possano ospitare il Gp tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre; la F1 starebbe quindi valutando di organizzare una gara a Imola (Italia) per chiudere la stagione, che conterebbe così 22 Gran Premi anziché i 24 previsti. Il GP dell’Arabia Saudita è stato infatti già cancellato, mentre quello del Bahrain si disputerà a inizio ottobre in Malesia.



Il Calendario della stagione 2027 comprenderà 24 Gran Premi: 14 marzo: GP del Bahrain (Sakhir)*; 21 marzo: GP dell’Arabia Saudita (Jeddah); 4 aprile: GP d’Australia (Melbourne)*; 11 aprile: GP del Giappone (Suzuka)*; 18 marzo: GP della Cina (Shanghai); 2 maggio: GP di Miami; 23 maggio: GP del Canada (Montréal)*; 6 giugno: GP di Monaco*; 20 giugno: GP del Portogallo (Portimão); 4 luglio: GP di Gran Bretagna (Silverstone)*; 11 luglio: GP d’Austria (Spielberg); 25 luglio: GP del Belgio (Spa-Francorchamps); 1° agosto: GP d’Ungheria (Budapest); 5 settembre: GP d’Italia (Monza)*; 12 settembre: GP di Spagna (Madrid); 26 settembre: GP dell’Azerbaigian (Baku); 3 ottobre: GP di Turchia (Istanbul); 10 ottobre: GP di Singapore; 24 ottobre: GP degli Stati Uniti (Austin); 31 ottobre: GP del Messico (Città del Messico); 7 novembre: GP del Brasile (San Paolo)*; 20 novembre: GP di Las Vegas; 5 dicembre: GP del Qatar (Lusail)*; 12 dicembre: GP di Abu Dhabi*. (*Questi dieci Gran Premi ospiteranno una gara sprint il sabato).