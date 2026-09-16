Francesco De Gregori, ecco le nuove date per il tour nei teatri 2027

Roma, 16 set. (askanews) – Da marzo e aprile 2027 “Nevergreen (Perfette Sconosciute)” di Francesco De Gregori arriverà per la prima volta in tour nei teatri di tutta Italia. Le prevendite per queste nuove date sono disponibili da oggi 16 settembre su ticketone e nei circuiti di vendita abituali.

Queste le nuove date: 1 marzo a Genova – Teatro Carlo Felice; 2 marzo a Parma – Teatro Regio; 4 marzo a Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine; 7 marzo a Cremona – Teatro Ponchielli;

10 marzo a Brescia – Teatro Clerici; 11 marzo a Padova – Gran Teatro Geox; 14 marzo a torino – teatro colosseo; 19 marzo a Mantova – Palaunical Teatro; 21 marzo a Legnano (mi) – Teatro Galleria; 23 marzo a Bergamo – Choruslife Arena; 25 marzo a Bologna – Teatro Europauditorium; 3 aprile ad Assisi – Teatro lyrick; 6 aprile a Napoli – Teatro Augusteo;

9 aprile ad Avellino – Teatro Gesualdo; 15 aprile a Bari – Teatro Team; 20 aprile a Firenze – Teatro Verdi; 27 aprile a Milano – Teatro Arcimboldi; 30 aprile ad Ancona – Teatro delle Muse

Il progetto “nevergreen (perfette sconosciute)”, dedicato alle canzoni meno conosciute di Francesco De Gregori, è nato con la residenza del cantautore al Teatro Out Off di Milano due anni fa. Da lì, è arrivato alla 82esima mostra del cinema di venezia con il film “Francesco De Gregori. Nevergreen”, di Stefano Pistolini, e nei cinema di tutta italia distribuito da Nexo Studios.

Il 16 ottobre 2026 uscirà “Nevergreen (Perfette Sconosciute)” (Caravan, Friends & Partners / Distribuzione Sony Music Italy), un disco live che restituisce al pubblico il meglio dell’esperienza vissuta al teatro out off.

Il progetto mette al centro una dimensione artistica rara: quella dell’ascolto profondo, del dettaglio, della vicinanza emotiva tra palco e platea, conservando il calore e l’intensità di quella residenza milanese.

Dopo il successo della residenza del 2024 (20 concerti dal 29 ottobre al 23 novembre), De Gregori torna questo autunno ad esibirsi live con “Nevergreen (Perfette Sconosciute)”, una serie di concerti intimi che accompagneranno ancora una volta il pubblico in un viaggio attraverso le canzoni meno conosciute e i grandi successi del vasto repertorio del cantautore. La scaletta sarà sempre diversa permettendo di scoprire o riscoprire alcuni capolavori nascosti del repertorio, canzoni affascinanti, raramente proposte dal vivo.

Questa volta la residenza sarà doppia: dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma e dal 25 novembre ritornerà al Teatro Out Off di Milano. L’intimità dei due teatri creerà un’atmosfera ogni sera irripetibile. Prevendite sono disponibili su ticketone.

Francesco De Gregori sarà accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Primiano di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni). Coriste Francesca La Colla e Cristina Greco.