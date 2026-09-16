Fujifilm: dai prodotti alle competenze, per continuare a innovare

Bolzano, 16 set. (askanews) – Fujifilm vuole continuare a innovare: lo ha ribadito anche nel corso della sessione “Balancing core and non-core innovation” all’interno di “Alpha Innovation Live 2026” al NOI Techpark di Bolzano, appuntamento dedicato alla trasformazione delle imprese e alle nuove sfide poste dall’innovazione tecnologica. Fujifilm Healthcare Italia ha approfondito il tema con Davide Campari, Managing Director, con il suo keynote speech “A Radical Shift Into Digital Health”, che ha spaziato attraverso la storia dell’azienda, puntando sulle competenze fatte evolvere nel tempo.”Cosa ha saputo fare Fujifilm negli ultimi anni? In qualche maniera ha re-inventato, rinnovato se vogliamo, il prodotto più che innovato. L’ha rinnovato da un certo punto di vista, il punto di vista del design, il punto di vista di quali doveva essere il target di mercato”, ha detto Campari dal palco.Il messaggio è, in sostanza, che si è puntato sulla capacità di trasferire competenze tecnologiche da un ambito all’altro e di trasformarle in soluzioni capaci di rispondere a nuovi bisogni, anche nel settore Healthcare, dove oggi Fujifilm opera a livello globale.