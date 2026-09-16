Margherita Vicario, due live speciali a Roma e Milano a febbraio 2027

Roma, 16 set. (askanews) – A distanza di cinque anni dall’ultimo album in studio “Bingo” e dopo l’esordio alla regia con il film “Gloria!” – opera pluripremiata e accolta con grande entusiasmo da critica e spettatori – Margherita Vicario annuncia il suo ritorno dal vivo con due speciali appuntamenti nei teatri italiani a febbraio 2027 (prodotti da Vivo Concerti) pensati per riabbracciare il pubblico nella dimensione avvolgente della scena teatrale. Ad ospitare questa nuova fase, due tra i palcoscenici più prestigiosi d’Italia: lunedì 8 febbraio l’Auditorium Conciliazione di Roma e mercoledì 10 febbraio il Teatro degli Arcimboldi di Milano.

In movimento continuo tra musica, recitazione e regia, Margherita Vicario ha costruito negli anni un linguaggio unico e tridimensionale. Oggi torna a riannodare il filo con la scena attraverso due appuntamenti speciali, pensati per condividere con il pubblico un nuovo capitolo del suo percorso musicale.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com dalle 14 di giovedì 17 settembre, e nei punti vendita autorizzati dalle 10 di martedì 22 settembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.