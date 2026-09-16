Mcc, Fondo garanzia per le Pmi, presentato al Mimit primo logo ufficiale

Roma, 16 set. (askanews) – Si è svolta questa mattina presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy la presentazione del primo logo del Fondo di garanzia per le PMI, che dopo quasi 26 anni di attività è stato dotato di un proprio marchio per consolidare la sua riconoscibilità presso imprese, professionisti, operatori finanziari e opinione pubblica. Come riporta un copmunicato, presenti il sottosegretario del MIMIT Mara Bizzotto e il Presidente e l’AD di Mediocredito Centrale, Giorgio Toschi e Ferruccio Ferranti.

Istituito dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT) e gestito, fin dalla sua nascita, da Mediocredito Centrale (attualmente come capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese), il Fondo di garanzia costituisce uno dei più importanti strumenti di politica economica del nostro Paese.

Nel corso degli anni, si legge, inclusa la fase del Covid-19 in cui è stato uno strumento fondamentale per la tenuta economica nazionale, il Fondo ha progressivamente adeguato la propria operatività all’evoluzione del contesto economico e alle esigenze del tessuto produttivo nazionale, mantenendo invariata la sua mission: agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti, sostenendone i programmi di investimento, lo sviluppo e la capacità competitiva.

La nuova identità visiva contribuisce a rappresentare in modo unitario la continuità dell’intervento pubblico, pur nel costante adeguamento degli strumenti, alle trasformazioni del sistema economico e finanziario.

Nel dettaglio, il logo richiama elementi rappresentativi della natura e della funzione del Fondo il riferimento al tricolore, che ne evidenzia la dimensione istituzionale e il carattere di intervento pubblico nazionale; la compattezza del segno grafico, espressione della solidità e dell’affidabilità assicurate dal sostegno pubblico al credito; la circolarità dell’immagine che suggerisce l’idea di un meccanismo in grado di autoalimentarsi mettendo in connessione intervento pubblico, sistema finanziario e imprese.

Secondo Bizzotto, “Dare un’identità visiva al Fondo di Garanzia per le PMI significa rendere immediatamente riconoscibile uno dei principali strumenti attraverso i quali lo Stato è vicino alle imprese, ne accompagna i progetti e sostiene la loro capacità di investire e di crescere. In 26 anni di attività il Fondo si è trasformato profondamente, ma la sua missione rimane intatta: facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e, dal 2014, anche dei professionisti. Solo nei primi otto mesi del 2026 sono state accolte 157.408 domande, per un totale di 28,4 miliardi di euro di finanziamenti e 20 miliardi di euro di garanzie. È significativo sottolineare che oggi le microimprese rappresentano il 60% delle beneficiarie, che le operazioni connesse agli investimenti hanno raggiunto il 40% dei finanziamenti garantiti e che sono notevolmente in crescita quelle a favore delle start-up. Numeri che dimostrano l’impegno concreto del Governo a sostengo del mondo delle PMI che rappresentano il cuore pulsante del sistema produttivo italiano”.

Per Ferruccio Ferranti, Amministratore Delegato di MCC “Il primo logo dedicato al Fondo ne interpreta efficacemente i valori fondamentali: la solidità, la protezione e la fiducia. Attraverso un’identità visiva chiara e riconoscibile, comunica l’impegno di questo strumento strategico nel creare un ambiente favorevole allo sviluppo imprenditoriale, rafforzando il legame tra istituzioni, sistema finanziario e imprese. Esso diventa quindi il simbolo di un supporto concreto che contribuisce a trasformare progetti, investimenti e idee in opportunità di crescita per le PMI italiane”.