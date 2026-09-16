Milano, 16 set. (askanews) – E’ disponibile in tutti gli store digitali e sarà in programmazione radiofonica dal 25 settembre “Non c’è di che”, il nuovo singolo inedito di Willie Peyote (EMI/Universal Music Italia).

“C’è un po’ di nostalgia da fine estate, mista alla serenità che ti prende quando finisce qualcosa ma sai che è giusto vada così. E anche se sembra giuro che non è una risposta a “Grazie ma no grazie”, così Willie Peyote ha accompagnato l’annuncio di questa canzone, brano che fa partire ufficialmente il countdown verso il ritorno al live con il Club Tour 2026 di cui sono già andati sold out gli appuntamenti di Bologna (27 ottobre), Venaria Reale (TO, 3 novembre) e Padova (7 novembre), e si annunciano oggi le aperture di nuove date a Bologna (28 ottobre) e Torino (4 novembre).

I biglietti per questi nuovi appuntamenti saranno disponibili dalle ore 15:00 di oggi, martedì 15 settembre, su ticketmaster, ticketone e vivaticket.

Il tour, che segna la nascita della collaborazione tra Willie Peyote e Live Nation 6, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del suo ultimo album “Anatomia di uno schianto prolungato”, che saranno centrali in questo nuovo progetto live, oltre ai brani che hanno costruito la carriera del rapper e cantautore torinese consacrandolo come una delle voci più originali e riconoscibili della scena italiana contemporanea.

Peyote, infatti, ha conquistato pubblico e critica grazie a una scrittura capace di intrecciare cantautorato, rap e sguardo critico sul presente con ironia e personalità.