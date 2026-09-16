Stellantis, Cappellano: Lancia Gamma conferma l’impegno sull’Italia

Roma, 16 set. (askanews) – La nuova Lancia Gamma “è la conferma dell’impegno di Stellantis sull’Italia e un nuovo investimento per la nostra azienda e il nostro territorio, quindi è un momento anche di soddisfazione”. Lo ha affermato Emanuele Cappellano, capo per l’Europa di Stellantis a margine della presentazione della nuova Lancia Gamma a Roma presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy.Ora per l’auto “servono misure chiare e misure urgenti da parte dell’Unione europea. Abbiamo adesso veramente urgenza di definire quelle che sono le regole per l’Europa a 27, anche le regole sui fornitori. Insomma – ha proseguito – c’è un momento per l’industria automotive in Europa e non c’è più tempo”.”Le condizioni per competere in Europa devono essere uguali per tutti – ha aggiunto Capellanno – devono garantire prodotti competitivi e un equilibrio anche nell’offerta di tutti i produttori in tutti i segmenti”.