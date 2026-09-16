X
<
>

Stringe le mani al collo del compagno di classe, 12enne sviene: portato in ospedale

| 16 Settembre 2026 16:01 | 0 commenti

Stringe le mani al collo del compagno di classe, 12enne sviene: portato in ospedale

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Ha stretto le mani al collo a un compagno di classe, facendogli perdere i sensi. E’ successo ieri mattina all’istituto Monte Amiata di Rozzano, alle porte di Milano. La vittima, un ragazzino di 12 anni, è stato immediatamente soccorso da una professoressa e portato dal 118 in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano.  

Sull’aggressione, avvenuta in aula durante la lezione di arte, indagano i carabinieri. L’anno scorso – a quanto si apprende – l’aggressore, coetaneo della vittima, era stato sospeso per un episodio analogo ai danni di un altro compagno di classe. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA