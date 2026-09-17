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Centrosinistra, Conte: se perderò primarie non ostacolerò alleanza

| 17 Settembre 2026 21:01 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 17 set. (askanews) – Giuseppe Conte assicura che anche in caso di sconfitta alle primarie non farà nulla per “ostacolare” il progetto del centrosinistra. Parlando a ‘Dritto e rovescio’ ha spiegato: “Io favorito? I sondaggi lasciano il tempo che trovano, se ne fanno ogni giorno, spesso con risultati anche divergenti. Vedremo al tempo debito, con la massima tranquillità. Però voglio rassicurare tutti gli elettori che vorranno partecipare alle primarie: scegliete liberamente. Per quanto riguarda me posso assicurare che se sarò perdente, non ostacolerò assolutamente questo progetto politico”.

Invece “se sarò vincente posso assicurare che ce la metterò tutta per cambiare questo paese dopo quattro anni di zero”.

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