Ferrari Cavalcade Classiche 2026, 75 equipaggi sulle sponde del Lago di Garda

ROMA (ITALPRESS) – Ferrari annuncia l’edizione 2026 della Cavalcade Classiche, che si terrà dal 21 al 25 settembre sulle sponde del Lago di Garda. Esperienza di guida itinerante annuale tra le più esclusive di Ferrari, la Cavalcade Classiche rappresenta un omaggio all’heritage del Cavallino Rampante. Quest’anno riunirà 75 equipaggi di oltre 15 nazioni, offrendo a proprietari e collezionisti di alcune delle vetture più rare e più preziose di Maranello l’opportunità di incontrarsi e godersi queste vetture proprio come sono state concepite: su strada, insieme, come parte della famiglia Ferrari. Nell’edizione 2026 oltre 30 Classiche raccontano decenni di eccellenza nel design, dalla 166 MM del 1948, la prima auto a unire l’anima da strada e quella da competizione, a icone dell’era delle supercar – la F40, F50 e la Enzo Ferrari – insieme a Gran Turismo leggendarie, come la 365 GTB4, la 275 GTB e la 250 GT Berlinetta Lusso. Ogni vettura rappresenta un capitolo a sè della storia di Ferrari, che per tre giorni rivivrà grazie ai collezionisti che la mantengono viva. Nonostante la partecipazione alla manifestazione sia riservata esclusivamente ai proprietari di Ferrari, la Cavalcade Classiche è stata ideata per regalare a tutti lo spettacolo di una moltitudine di Ferrari riunite con il loro inconfondibile sound. Cittadini, appassionati, turisti e studenti sono invitati nei centri storici, nelle passeggiate lungolago e nelle piazze della zona per tutta la settimana, per cogliere l’occasione unica di vedere sfilare le auto o per ammirarle da vicino durante le esposizioni fisse aperte al pubblico in alcuni dei contesti più spettacolari della regione.

L’itinerario della prima giornata di guida, il 22 settembre, si snoda lungo la sponda meridionale del Lago di Garda e il paesaggio morenico circostante, facendo tappa nei centri storici di San Felice del Benaco e Valeggio sul Mincio, con esposizioni statiche ai piedi del Castello Scaligero di Sirmione e nei terreni del Parco Sigurtà, uno dei parchi naturali più importanti d’Europa.

Nella seconda giornata, il 23 settembre, il percorso sale sulle montagne dell’altopiano di Brentonico prima di scendere verso Verona, dove le vetture saranno esposte in Piazza Bra, di fronte all’Arena. Il pomeriggio proseguirà poi lungo la sponda bresciana del Lago di Garda, per concludersi con un’esposizione aperta al pubblico nel parcheggio principale della tenuta del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, la famosa residenza del poeta Gabriele D’Annunzio. Durante l’ultima giornata di guida, il 24 settembre, il percorso si addentrerà nell’entroterra lombardo e trentino, includendo un tratto lungo la famosa Strada della Forra, prima della sfilata serale con partenza da Gargnano e la conclusione dell’evento con un’esposizione aperta al pubblico sul Lungolago Zanardelli a Salò.

– Foto ufficio stampa Ferrari –

(ITALPRESS).