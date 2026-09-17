Per Jeep Avenger il porte aperte nelle concessionarie il 19 e 20 settembre

ROMA (ITALPRESS) – Nel fine settimana di sabato 19 e domenica 20 settembre, le concessionarie Jeep italiane apriranno le porte al pubblico per celebrare il debutto della Nuova Jeep Avenger, il SUV più venduto d’Italia. L’appuntamento rappresenterà l’occasione per conoscere da vicino la rinnovata proposta della Marca e approfondirne design, tecnologia, versatilità e gamma di propulsori. Il “porte aperte” accompagnerà il lancio nazionale di Nuova Avenger, sostenuto da un’importante campagna di comunicazione televisiva e da specifiche attività dedicate al territorio. Nelle concessionarie, particolare attenzione sarà riservata anche alla possibilità di effettuare test drive, così da consentire ai visitatori di apprezzare direttamente le caratteristiche del nuovo modello.

Nuova Jeep Avenger evolve mantenendo intatta la propria personalità distintiva e il suo autentico DNA Jeep. Il design funzionale si accompagna a soluzioni concepite per rendere ancora più confortevole e intuitivo l’utilizzo quotidiano, insieme a tecnologie moderne e a una gamma articolata, capace di adattarsi alle differenti esigenze dei clienti.

La nuova proposta è disponibile con motorizzazioni benzina, e-Hybrid e 100% elettrica, alle quali si affianca la versione 4xe, espressione della vocazione all’avventura e della capability che contraddistinguono ogni SUV Jeep. Questa grande libertà di scelta rappresenta uno dei pilastri del successo di Avenger. Secondo l’elaborazione di Dataforce, nel periodo gennaio-agosto 2026 Avenger si è confermata, come già nel 2024 e nel 2025, il SUV più venduto d’Italia, considerando ogni segmento e ogni tipologia di alimentazione, con una quota del 4,96%. Nello stesso periodo ha raggiunto anche la seconda posizione assoluta tra tutti i modelli del mercato nazionale, indipendentemente da segmento e motorizzazione, con una quota del 2,56%. La leadership è stata confermata anche nel segmento B-SUV, nel quale Avenger ha ottenuto una quota del 10,2% nei primi otto mesi dell’anno. Risultati che testimoniano il forte apprezzamento dei clienti italiani e costituiscono la migliore premessa per il debutto di Nuova Avenger.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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