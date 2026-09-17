Roma, fino al 20 settembre torna Rome Playing Games

Roma, 17 set. (askanews) – Fino al 20 settembre a Roma Est c’è Rome Playing Games: negli spazi del Fusolab e sulla terrazza del Casilino Sky Park e ad Hacienda la seconda edizione della manifestazione porta il gioco di ruolo fuori dalla sua dimensione più specialistica e lo trasforma in un’esperienza aperta alla città. Quattro giorni nei quali il pubblico potrà sedersi intorno a un tavolo, entrare fisicamente in una storia, attraversare epoche e mondi immaginari e diventare parte attiva della narrazione.

Dal gioco di ruolo da tavolo al larp, dai boardgame al gioco storico, dal teatro alla scherma scenica e alla performance: dopo il debutto della scorsa primavera, RPG torna con una nuova edizione più ampia e un programma nel quale il gioco non è soltanto intrattenimento, ma linguaggio culturale, forma di partecipazione e occasione di incontro.

Ad aprire il festival è il teatro: dopo l’inaugurazione ufficiale delle ore 19.00 sulla terrazza del Casilino Sky Park, alle 21.00 andrà in scena Il Maestro e Margherita – I manoscritti non bruciano, scritto e diretto da Miranda Angeli e Alfio Montenegro, con Andrea Lami, Giulia Sanna e Francesco Polizzi.

Al gioco di ruolo da tavolo saranno invece dedicate numerose sessioni da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Grande protagonista sarà Dungeons and Dragons, presente in diverse edizioni e con avventure originali come La storia dei bambini scomparsi, Where is my mind, Assemblea Condominiale, C come Coboldi e Il tempio dimenticato. Il pubblico potrà inoltre esplorare sistemi e universi differenti, dal manga e anime di Shonenow all’orrore de Il richiamo di Cthulhu, fino a giochi ancora in fase di playtest.

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre il padiglione del Fusolab sarà il cuore ludico del festival. Per l’intera giornata si alterneranno tavoli di giochi di ruolo e boardgame, sessioni su prenotazione e spazi di gioco libero, rivolti sia ai giocatori esperti sia a chi vuole semplicemente sedersi e provare qualcosa di nuovo. GdT Roma Players porterà una ludoteca di oltre 50 titoli, con dimostratori a disposizione del pubblico. Dai grandi strategici ai giochi family e di carte, il programma comprende Arcs, Nocturne, Orcs Feast, Timeless Journeys, Calimala, Container e Terra Mystica, oltre ad anteprime come l’edizione italiana di Forestry.

Con i tavoli curati da Ludostoria, il gioco diventerà anche un modo per attraversare gli avvenimenti del passato: dalla resistenza popolare al fascismo di Le Barricate – Parma 1922 alle campagne napoleoniche di Battlefields of the Napoleonic Wars, fino alla corsa alla Casa Bianca di Kennedy e Nixon in 1960: The Making of the President e alle vicende di A Gest of Robin Hood. Storia e strategia si incontrano attraverso simulazione, bluff, cooperazione e decisioni condivise.

La rassegna dei larp da camera riunirà invece autori e autrici provenienti da Eryados, Laiv.it e Ikebana Team. Sono esperienze raccolte nelle quali i partecipanti interpretano direttamente i personaggi e costruiscono la storia attraverso le proprie azioni: dal realismo magico de L’Ospedale dei giocattoli rotti alla commedia meta-letteraria di I need a hero…?, fino a scenari investigativi, fantastici e storici.

Il rapporto tra interpretazione e dimensione performativa attraverserà anche il programma diurno grazie all’Accademia Romana d’Armi, che porterà al festival scherma storica e combattimento di scena.

Sabato 19 settembre, alle ore 21.00, RPG si sposterà all’Hacienda di Roma per Drag Queens and Dragons, il game show nel quale il gioco di ruolo incontra la performance e l’arte drag. A guidare l’avventura fantasy sarà Guglielmo Scilla nel ruolo di Master, insieme alle giocatrici Fosca Labonia, Jamila Solis, Povera Crystal e Ursula Katzulova. Tra incantesimi, imprevisti e improvvisazione, le quattro performer costruiranno in tempo reale una storia determinata dalle loro stesse decisioni.

Sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle 19.30, il Fusolab ospiterà la Ludoteca Kids, con boardgame e giochi di ruolo adatti a bambine e bambini dai 6 anni. A questa si affiancherà un programma di larp Kids differenziato per fasce d’età, con Il mistero di Casa Malombra per i 10-13 anni, Fuori Registro dai 13 anni ed Emotional, ispirato al mondo delle emozioni e pensato dai 9 anni.