Treni cancellati e ritardi fino a 30 minuti, caos sui binari tra Como e Milano

(Adnkronos) –

Treni soppressi e ritardi fino a 30 minuti. Oggi, giovedì 17 settembre, disagi per chi viaggia in treno in Lombardia. Le informazioni sono state diffuse da Trenord e Ferrovie Federali Svizzere. A causa del violento temporale di questa notte a Como, sono stati rivelati detriti lungo la linea anche alla stazione ferroviaria di Como Camerlata.

“Informiamo i viaggiatori che, a causa di danni provocati dal maltempo e di binari allagati in zona Albate‑Camerlata, sulla tratta tra Chiasso e Milano Centrale si stanno verificando soppressioni e ritardi”, si leggeva questa mattina sul sito delle FFS.

L’ultimo annuncio risale alle 10.50 dove si informa che “la circolazione sulla tratta Chiasso – Milano Centrale è tornata alla normalità. Tuttavia, potrebbero ancora verificarsi ritardi occasionali a seguito dei disagi precedenti”.

Sulla linea Suburbana S11 Como-Milano-Rho la circolazione ferroviaria è stata sospesa nella stazione di Milano Greco Pirelli a causa di uno svio di un treno merci avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 16 settembre.

Tuttavia, secondo quanto comunicato da Trenord, questa mattina erano in corso le operazioni di ripristino. La circolazione è stata successivamente riattivata ma con ritardi medi di circa 20 minuti.

Disagi anche sulla linea Milano-Como-Chiasso, dove si registrano ritardi fino a 30 minuti e possibili variazioni alla circolazione. Il problema è legato a un guasto a un passaggio a livello, che richiede l’intervento dei tecnici incaricati del ripristino.