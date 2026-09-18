Gasperini: “Inter per me come la kriptonite? Sono la squadra di riferimento da anni stanno facendo cose straordinarie”

(Adnkronos) – “Per me l’Inter è come la kriptonite? Può darsi… C’è stato un periodo dove facevo spesso risultato con l’Inter, negli ultimi anni non è stato così. Sono anche cambiati gli allenatori: Conte, Inzaghi, Chivu, e il risultato non è cambiato…. Penso che l’Inter abbia fatto questo anche ad altre squadre. Prima avevo vissuto la stessa cosa contro la Juventus. Credo che l’Inter sia la squadra di riferimento del campionato, sta facendo cose straordinarie da tempo non solo in Italia”. Così l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del big match della quinta giornata di Serie A contro l’Inter. Entrambe le squadre hanno vinto le prime quattro. “C’è la soddisfazione di arrivarci con questa classifica, sia per noi che per loro. È un bell’appuntamento. C’è entusiasmo e voglia, chiaro, poi bisogna giocare, e chiaro che – quando le cose vanno meno bene – c’è sempre il rischio di deprimersi; ma ora non dobbiamo pensarci. Pensiamo alla partita, all’attesa, al nostro ambiente. Credo che queste siano le partite belle da giocare”.

Domani la Roma si presenta all’Olimpico con l’organico al completo. “È un continuo incrociare le dita ma… per domani siamo tutti disponibili. È straordinario perché succede raramente. Poi chiaro, c’è qualcuno che sta meglio e qualcuno che sta peggio, c’è stata anche qualche influenza, qualche botta, qualche lieve distorsione. Oggi c’è l’ultima rifinitura, ma ci saremo tutti”, assicura il tecnico giallorosso che commenta poi la designazione di Massa. “Domani sarà perfetto e non ci saranno polemiche”. Gasperini infine esalta Emanuele Lulli, grande sorpresa di questo inizio di stagione. “Se gioca in campionato è in grado di fare anche la Champions. È giovane, sta facendo un percorso, saltando tra l’altro passaggi in modo veloce. Guardo al presente e sì, ne sono soddisfatto”.

