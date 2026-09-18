Giorgetti: ora l’Italia naviga in acque sicure

Roma, 18 set. (askanews) – “Sono assolutamente convinto di aver

fatto le cose che si potevano fare. Ho detto che la barca ha

galleggiato, no la barca è in acque sicure”. Lo ha detto il

ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in

videocollegamento al Festival di Open, aggiungendo che la

prossima Manovra “non sarà conservativa”.

“C’è ancora molto da fare sotto l’aspetto dello snellimento

burocratico – ha aggiunto -. Penso quanto potrebbe essere più

produttiva la Pubblica amministrazione con l’Intelligenza

artificiale. Se riusciamo a far correre il paese e a renderlo più

moderno, credo che abbiamo grandi spazi di crescita”.

“Evidentemente come sempre fioriscono

le proposte di vario tipo, di maggiori spese e di riduzioni di

imposte – ha aggiunto Giorgetti -. Naturalmente come si fa tutti

gli anni e a me tocca questo compito come ministro delle Finanze,

non ad altri, si fa prima il quadro di finanza pubblica tenendo

conto di tante variabili e quindi la previsione economica

dell’anno prossimo: come saranno i tassi d’interesse, quanto

costerà il petrolio, quanto questo inciderà, quanto costerà in

termini di adeguamento delle pensioni all’inflazione. Quando il

quadro è completato si capisce quante risorse sono a disposizione

e quante non ce ne sono e aihimè, non per dire che la coperta è

corta, ma l’aumento dei tassi interesse a cui assistiamo

purtroppo quotidianamente è una situazione che per un paese

indebitato come l’Italia non è la situazione più bella in

assoluto e questo è il motivo per cui, per quattro anni, ho

stressato tutti sulla necessità di tenere sotto controllo il

debito”.

“Perché se non riesci a controllare il debito – ha concluso –

poi devi pagare gli interessi e se paghi gli interessi, poi non

puoi usare quelle risorse per altre finalità molto più

interessanti come fa la riduzione della tasse o programmi di

investimento”.

Quanto all’abolizione del bollo auto, “sono già arrivati vari suggerimenti

per allargare la platea, tutto dovrà essere ricondotto alle

compatibilità finanziarie”, ha detto ancora Giorgetti. “Sarà ovviamente strutturale – ha aggiunto -. Adesso

siamointervenuti con Decreto legge. Dobbiamo ancora fare

l’accordo con le Regioni, specialmente con quelle a statuto

speciale. Nella Manovra il provvedimento verrà esteso

temporalmente”.

“Il segnale che abbiamo dato sul bollo auto – ha concluso – ci

è sembrato quello che andava a beneficiare gli autmobilisti alla

fine anche in modo assai semplice perché non richiede

autocertificazione o Isee”.