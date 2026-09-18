Mattarella: ogni teatro che chiude è perdita, bene riapertura Valle

Roma, 18 set. (askanews) – “Ogni chiusura di teatro è una perdita per la vita sociale e una notizia di apertura è una grande notizia, quella del teatro Valle è particolarmente importante… Riaprire il Valle è un grande risultato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale gli organizzatori e i finalisti del premio “Le maschere del Teatro italiano”.

Mattarella ha voluto sottolineare “la dignità di chi lavora in teatro”, ribadendo che bisogna “avere cura e avere a cuore la condizione del teatro e di chi vi lavora è una preoccupazione di carattere generale per il nostro paese”.