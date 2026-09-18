Musica, Taormina Music Awards con Brancale, Diodato, Ditonellapiaga

Roma, 18 set. (askanews) – Domani al Teatro Antico di Taormina (Messina), prenderà vita la prima edizione dei Taormina Music Awards, la nuova rassegna che celebra i grandi protagonisti della musica attraverso premi alla carriera e riconoscimenti speciali. Tra gli ospiti, Alessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta, MILLE e Willie Peyote, per una serata che riunirà alcune delle voci più autorevoli, originali e rappresentative della scena musicale contemporanea.

Sul palco anche la compagnia di Marco Savatteri, Savatteri Produzioni, reduce dal grande successo siciliano de Il risveglio degli Dei.

Tra i premiati, Marco Masini riceverà il Taormina Centauro Award, riconoscimento che celebra le personalità che hanno lasciato un segno nel mondo della musica e dello spettacolo, incarnando lo spirito di eccellenza e innovazione che i Taormina Music Awards intendono rappresentare. Conducono la serata Bianca Guaccero e Pino Strabioli, che accompagneranno il pubblico in uno show tra esibizioni live, talk con gli artisti, momenti di racconto e la consegna dei riconoscimenti. Tra gli ospiti, Carlo Amleto con il suo originale connubio di musica, pianoforte e comicità.

Non mancheranno anche le incursioni della travolgente Barbara Foria, che farà divertire il pubblico con la sua comicità.

Il racconto social sarà affidato ad Andrea Dianetti e Giulia Penna, che guideranno il pubblico nel dietro le quinte dell’evento attraverso i canali social della manifestazione.

Nelle vie della città di Taormina sono state installate speciali luminarie con i versi dei brani “Una canzone per te”, “Albachiara” e “Senza Parole” di Vasco Rossi, trasformando le parole delle canzoni in un percorso di luce che accompagna verso il Teatro Antico.

Ideato e voluto dal Comune di Taormina guidato dal sindaco Cateno De Luca, dalla Fondazione Taormina presieduta da Valeria Brancato e dall’Assessorato al Turismo per la Città di Taormina, i Taormina Music Awards nascono come un grande evento dal vivo pensato per diventare un appuntamento di riferimento nel panorama musicale italiano.

Tra i riconoscimenti istituiti nell’ambito della manifestazione spicca il Taormina Legend Award, con cui la città rende omaggio agli artisti che hanno scritto pagine fondamentali della storia della musica italiana e internazionale, celebrandone il talento, il percorso e l’eredità artistica. L’artista a cui viene assegnato il premio è Vasco Rossi.

“Sono molto felice e onorato di ricevere il Taormina Legend Award, il riconoscimento alla carriera che quest’anno viene assegnato per la prima volta – ha dichiarato Vasco sui suoi canali social – purtroppo non potrò essere presente di persona… ma in qualche modo CI SARÒ. Come, ancora non lo so… devo escogitare qualcosa. Grazie a Taormina per questo affetto, per questo riconoscimento e soprattutto per aver scelto di celebrare le mie canzoni. Perché alla fine sono sempre loro che vanno in giro al posto mio”.

Tra gli altri premi, il Taormina Music Award Artist of the Year, conferito alla miglior artista e al miglior artista che hanno maggiormente caratterizzato l’anno musicale; e il Taormina Music Award Rivelazione, destinato al talento emergente che si è distinto nel corso dell’anno.