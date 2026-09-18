Urso: nel prossimo decreto imprese un altro shock di semplificazioni

Roma, 18 set. (askanews) – “Nel prossimo decreto imprese, che presenteremo dopo un lavoro importante con Confindustria, vi sarà un altro shock di semplificazione, oltre a quello che abbiamo fatto in questi mesi”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell’assemblea generale di Confindustria Toscana Sud.

“Perché la semplificazione è estremamente importante e significativa, peraltro ancora non ha dispiegato i suoi effetti, noi abbiamo fatto la riforma degli incentivi, il codice unico degli incentivi è già un atto, un codice unico degli incentivi nazionali e regionali. E nella legge di bilancio semplificheremo – ha proseguito – riducendo a 10 da oltre 30, gli incentivi gesiti dal nostro dicastero”.

“Più semplificazione, più efficienza. E poi il fattore dell’energia, che è quello fondamentale. Noi dobbiamo lavorare, a breve lo stiamo facendo, l’abbiamo fatto col decreto Bollette, finalmente l’Europa ha capito che deve rifermare il meccanismo infernale degli ETS, ma dobbiamo preparare anche gli scenari futuri, per questo necessariamente rientro nei paesi produttori di nucleare, perché – ha spiegato Urso – dobbiamo garantire un futuro certo al nostro continente”.