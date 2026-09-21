Ducati, Urso: “E’ giunto il momento che torni in mani italiane”

Bologna, 21 set. (askanews) – “Credo che sia giunto il momento che questa azienda torni pienamente nelle mani italiane”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione del Cersaie a Bologna, sul futuro della Ducati, al centro delle voci di una possibile cessione dopo i tagli annunciati da Volkswagen.”Stamattina abbiamo incontrato lo staff straordinario attorno a Claudio Domenicali e i rappresentanti dei lavoratori che contribuiscono a questo grande successo del Made in Italy – ha spiegato Urso -. Siamo qui per garantire loro che il sistema Italia, il governo nazionale con gli enti locali, la Regione, il Comune e Confindustria, presente anche il presidente Orsini, è impegnato in modo coeso per tutelare questa azienda orgoglio del Made in Italy, con tutti gli strumenti a nostra disposizione”.Sulla possibilità di una cordata italiana, Urso ha confermato che “stiamo lavorando”, pur sottolineando la necessità di un confronto diretto con la casa madre tedesca: “Lo avrò tra qualche giorno, per capire quale sia l’intendimento di questa grande multinazionale, se davvero intendono vendere, con quali tempistiche e con quali modalità”. “Noi siamo in campo, pronti a ogni evenienza per trovare una soluzione che sia sostenibile nel tempo e che consenta a questa azienda, ove fosse davvero ceduta, di tornare in mano italiana”, ha concluso.