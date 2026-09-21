Giappone, allerta a Tokyo per tifone ﻿Dujuan: evacuazioni e voli cancellati ﻿

(Adnkronos) – Le autorità giapponesi hanno diramato un allarme di evacuazione per alcune zone di Tokyo e della costa orientale a causa del tifone Dujuan, la venticinquesima tempesta dell’anno nel Paese che rischia di provocare frane e inondazioni. Attualmente la tempesta sta generando venti sostenuti di 130 km/h, con raffiche fino a 194 km/h. La premier Sanae Takaichi, che sarebbe dovuta partire stasera per New York per partecipare all’Assemblea generale dell’Onu e incontrare a margine il presidente americano Donald Trump, ha posticipato il viaggio per monitorare gli effetti del tifone, secondo quanto riportato dai media locali. Takaichi ha pubblicato aggiornamenti sulla tempesta sui suoi profili social e ha esortato la popolazione a prestare attenzione agli avvisi di evacuazione. Una donna di 40 anni ha riportato ferite lievi a seguito di una frana nella città di Sodegaura, nella prefettura di Chiba, secondo quanto riportato dai media locali.

Intanto sono stati evacuati nelle scuole gli anziani del distretto di Meguro a Tokyo, attraversato da un fiume che scorre per otto chilometri e che si sta ingrossando, per il quale è stato emessa un’allerta 4. Per il centro della capitale giapponese è stata invece diramata l’allerta 3, mentre le autorità hanno emesso un’allerta di livello 5, il massimo livello di allerta, nella città di Oshima e nelle isole Izu, a sud della prefettura di Tokyo. L’allerta è stata diramata a tutte le 1.901 famiglie e ai 3.020 residenti della città.

Secondo il sito di monitoraggio del traffico aereo Flightradar24, quasi 500 voli sono stati cancellati negli aeroporti di Haneda e Narita a Tokyo. Anche alcuni treni ad alta velocità sulla linea ferroviaria suburbana Tokaido sono stati sospesi. L’Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito che Dujuan potrebbe portare precipitazioni record fino a domani e ha esortato i residenti delle zone costiere a rimanere in allerta per il rischio di frane.

Il tifone Dujuan arriva mentre il Giappone ospita i Giochi Asiatici. Circa quattromila partecipanti alloggiano a bordo della nave da crociera Costa Serena durante i Giochi, ma se il tifone dovesse colpire la zona, l’imbarcazione dovrebbe essere spostata e i suoi occupanti dovranno rimanere a bordo, secondo quanto riportato dal quotidiano giapponese Asahi Shimbun.

Intanto sono stati cancellati i concerti previsti per oggi al festival musicale Rock in Japan, che si tiene nella città di Chiba, a est di Tokyo. Anche il Tokyo Game Show, una fiera dedicata ai videogiochi, ha annullato il programma previsto per oggi. La tempesta si abbatte sul Giappone in un periodo di festa, nel Paese si celebra la Settimana d’Argento.