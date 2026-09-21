Pallavolo, Europei, Danimarca ko, Italia ai quarti

Roma, 21 set. (askanews) – Bella Italia. È la Nazionale maschile vista al PalaVela di Torino, gremito da 7.580 spettatori sugli spalti, che ha battuto la Danimarca per 3-0 (25-22,25-16, 25-11) conquistando l’accesso ai quarti di finale dei Campionati Europei 2026. “Oggi bisognava giocare come si giocano le partite secche – le parole di Fefé De Giorgi – La Danimarca ha il suo perché ha subito pochi ace fin qui e gioca la palla. Noi siamo stati bravi a metterli in difficoltà. C’è stato un momento, nel primo set, in cui abbiamo dovuto sistemare qualcosa. Mati sta crescendo e deve continuare a giocare. Per lui è il primo anno ed è un ragazzo serio, giovane e nuovo. Sono soddisfatto del fatto che abbiamo giocato come volevamo. Non esistono più squadre facili da affrontare, basti pensare ai risultati di oggi nelle altre partite”.

Gli azzurri hanno condotto con sicurezza in tutti e tre i set meritando la vittoria finale. Un percorso fin qui perfetto per Giannelli e compagni, capaci di conquistare 5 vittorie nelle 5 gare disputate nella fase a gironi e di firmare questa sera il sesto successo, il più importante fino a questo momento, nella prima sfida da dentro o fuori contro i danesi allenati da Knudsen.

L’Italia tornerà in campo mercoledì 23 settembre alle ore 21.05 nei quarti di finale contro la Finlandia, che oggi ha superato al tie-break 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13) la Grecia. La gara sarà trasmessa su Rai 2, Sky Sport e DAZN.