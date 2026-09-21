Petrolio sempre più giù, anche il Brent torna sotto 100 dollari

Roma, 21 set. (askanews) – Continuano ad accentuarsi nel tardo pomeriggio i ribassi dei prezzi del petrolio, con il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord che a sua volta cade sotto la soglia psicologica dei 100 dollari, segnando un calo di oltre il 4,55% a quota 99,14 dollari.

A New York il West Texas Intermediate, che era sceso sotto quota 100 già venerdì scorso, crolla del 5,40% a 94,88 dollari. Collassi che seguono le impennate delle precedenti settimane e fanno sperare in calmimenti dei prezzi dei carburanti.

A favorire i nuovi ribassi le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump: in una intervista a Fox News ha aperto a un possibile incontro con il presidente dell’Iran, Masoud Pezeshkian a margine dell’assemblea generale dell’Onu.