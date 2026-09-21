Presley Gerber, media Usa: “Il figlio di Cindy Crawford morto per sospetta overdose”

(Adnkronos) – “Sospetta overdose”. Sarebbe questa la causa della morte di Presley Gerber, figlio 27enne di Cindy Crawford e dell’uomo d’affari Rande Gerber, trovato senza vita ieri in una struttura di riabilitazione a Los Angeles. È quanto scrive in esclusiva Tmz.

Si tratta al momento di una indiscrezione, dal momento che l’ufficio del medico legale di LA nell’ultima nota rilasciata ha sottolineato: “Le indagini sono ancora in corso e le informazioni disponibili sono limitate. Il decesso è stato constatato alle ore 09:45 del 20 settembre 2026 dal personale paramedico intervenuto sul posto. Il Dipartimento di Polizia di Santa Monica è l’autorità incaricata delle indagini”.

Fonti informate hanno riferito a Tmz che la famiglia del giovane, con una carriera di modello alle spalle, è stata informata che il decesso è riconducibile a una sospetta overdose. Presley Gerber al momento della morte alloggiava in una casa separata all’interno del complesso di una struttura di riabilitazione, situata nell’area di Los Angeles. L’autopsia, che ancora non è stata effettuata, includerà esami tossicologici per determinare quali sostanze fossero presenti nel corpo del 27enne quando il suo cuore ha smesso di battere.