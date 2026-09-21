Protesta a Bagnoli contro i lavori per l’America’s Cup, bloccati i camion

NAPOLI (ITALPRESS) – Blocco stradale a Bagnoli contro il passaggio dei camion diretti alla colmata e ai cantieri della Coppa America. A riferirlo è la Rete No America’s Cup, secondo cui alcuni abitanti del quartiere hanno fermato i mezzi. Durante la protesta è stato esposto uno striscione con la scritta “Bagnoli non è in vendita”. I manifestanti contestano i lavori in corso e denunciano quello che definiscono un “disastro ambientale”, citando la presenza di idrocarburi nelle acque, che collegano alle attività di dragaggio, e cattivi odori nel quartiere.

La Rete contesta anche l’impiego delle risorse destinate all’evento: secondo i manifestanti, i 200 milioni di euro ottenuti dal Comune per i lavori legati alla Coppa America non avrebbero avuto ricadute sulla bonifica di Bagnoli. Nel mirino anche il transito dei mezzi pesanti, che, sostengono i movimenti, avrebbe provocato danni alla viabilità e l’ostruzione di alcune vie di fuga in una zona interessata dalla crisi bradisismica. Secondo la Rete No America’s Cup, l’evento non sarebbe collegato alla bonifica di Bagnoli e avrebbe modificato i programmi di sviluppo dell’area. I manifestanti chiedono spiaggia libera, mare pulito e bosco, interventi per la sicurezza sismica, sostegno agli sfollati di Bagnoli e Pozzuoli e lo stop dei lavori contestati.

– foto IPA Agency –

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