Sanremo 2027, debutta il voto online: come funzionerà

(Adnkronos) –

A Sanremo 2027 debutta il voto online, che si affiancherà al televoto tradizionale. La novità è stata annunciata a Milano dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo, e dal direttore artistico del Festival, Stefano De Martino. Il voto sarà integrato al sistema di televoto e passerà attraverso RaiPlay, con registrazione tramite email e numero di telefono e un sistema certificato. “Il voto online è frutto di un cammino di lavoro pluriennale. Veicolare il voto online tramite RaiPlay è la ciliegina sulla torta, un’occasione per utilizzare un sistema contemporaneo che va incontro al grande pubblico e alla fascia 15-24, che ci ha dato grande soddisfazione”, ha spiegato Fasulo. L’obiettivo, ha aggiunto, è “far sì che il mezzo digitale diventi ancora più completo”. De Martino ha spiegato che “verrà introdotto il voto online integrato al televoto, registrandosi in piattaforma con mail e metodo certificato e garantito, che renderà possibile anche il voto online sull’app di Rai”.

Il voto sarà gratuito e si potrà esprimere direttamente dall’app RaiPlay. “Il voto su app credo influisca, dal momento che abbiamo un altro strumento su cui votare – ha osservato De Martino -. Inizialmente avevamo pensato solo a quello digitale ma poi ci siamo immaginati la signora 80enne che va al telefono e abbiamo lasciato il voto integrato”. L’obiettivo, ha sottolineato, è “allargare la platea di voto, perché quello digitale è immediato. Dall’app puoi votare direttamente il nome del cantante e penso che questa modalità prenderà sempre più piede”. Il sistema sarà quindi pensato per affiancare, e non sostituire, il televoto tradizionale. “Lo stiamo mettendo a punto ma per un utente online saranno tre voti al massimo”, ha spiegato De Martino. Quanto alle percentuali “ci stiamo lavorando per garantire un buon equilibrio tra voto online e telefonico e far sì che nessuno dei due sia handicap ma un valore aggiunto”.

Per quanto concerne la modalità di conteggio, “televoto e voto online verranno sommati per ciascun artista come la total audience e questo è il modus che intendiamo applicare”, ha specificato De Martino. RaiPlay sarà inoltre il punto di accesso a ulteriori contenuti legati al Festival, compresi i testi delle canzoni in gara. La novità si inserisce in un percorso di ampliamento delle modalità di partecipazione digitale del pubblico da parte della Rai, come il sistema che debutterà nei prossimi giorni anche a ‘Ballando con le Stelle’.

Nelle diverse serate il meccanismo di voto sarà così articolato , secondo quanto ha spiegato De Martino: “La prima sera vota la sala stampa che pesa al 66% e il 33% televoto. Il peso di ogni singola giuria, stampa, tv, radio e televoto alla fine della settimana varrà nel totale il 100% per ogni giuria, quindi il 33, il 33 e il 34 come sempre. Mercoledì votano tv e radio al 66% più il 33% di televoto. Il giorno delle cover si vota tutti assieme, come sempre è stato. Nella serata del venerdì invece ci sarà una giuria internazionale di esperti dello spettacolo, che varrà il 50% (l’altro 50% sarà decretato dalla giuria popolare, ndr). Questo determinerà il vincitore dell’Eurovision. Il sabato votano le tre giurie fino a definire i 5 finalisti che nella fase finale valuterà solo il televoto con il tesoretto che gli artisti avranno accumulato nel voto dei giorni precedenti”.