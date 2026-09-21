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Sport, Manni (Enel): “Comunicazione sempre più rilevante e complessa”

| 21 Settembre 2026 19:03 | 0 commenti

Sport, Manni (Enel): “Comunicazione sempre più rilevante e complessa”

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(Adnkronos) – “La comunicazione sta cambiando a ritmi repentini e, per le aziende, non è più soltanto importante essere visibili, aspetto che si ricerca in un primo momento all’interno di una partnership sportiva, ma diventa sempre più fondamentale la rilevanza”. Così Fabrizio Manni, Head of Sponsorships and Events, Enel, partecipando oggi a Roma all’evento di presentazione del numero diciannove del The Corporate Communication Magazine, ‘Sport e comunicazione. Un nuovo paradigma per la reputazione aziendale’, prodotto dall’Osservatorio International Corporate Communication Hub. Manni approfondisce poi il concetto di rilevanza: “Essere rilevanti per il cliente significa essere credibili, e lo si diventa andando a decodificare questa nuova comunicazione, che si sviluppa ormai su canali e tecnologie differenti. Per le aziende, la vera sfida è quindi saper interpretare questa complessità, allineare i propri valori a quelli del target di riferimento e distribuire valore”, conclude. 

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