Vespa non si copia, l’Euipo ne riconosce il marchio tridimensionale

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Piaggio rende noto che “lo scorso 22 luglio 2026, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha concesso la registrazione del marchio tridimensionale per la forma di “Vespa Primavera”.

La registrazione a livello europeo segue quelle già ottenute in Italia (febbraio 2024) e nel Regno Unito (novembre 2025).

L’EUIPO, si legge in una nota, ha accolto la domanda di registrazione del marchio tridimensionale sia per veicoli a due ruote, sia per modellini, riconoscendo il carattere distintivo acquisito dalla forma di “Vespa Primavera” tramite l’uso. L’Ufficio ha ricordato come Vespa sia “un modello di scooter presente sul mercato dal 1946, la cui reputazione, notorietà e consapevolezza presso il pubblico di riferimento si estendono ben oltre i confini dell’Unione Europea”; un principio fondamentale già affermato dal Tribunale dell’Unione Europea, che aveva precedentemente riconosciuto il carattere distintivo della forma di Vespa LX. Nella propria valutazione, l’EUIPO ha chiarito un punto centrale per le evoluzioni stilistiche della gamma, affermando che le variazioni non inficiano la tutela “poichè il modello oggetto della domanda può essere considerato un’evoluzione di quelli precedenti, conservandone le caratteristiche distintive”. A conferma dell’iconicità della forma, la decisione si conclude affermando che “Vespa è presente sul mercato non solo nell’Unione Europea, ma in tutto il mondo, da oltre 70 anni. Questo utilizzo protratto nel tempo ne ha fatto un’icona nel settore motociclistico, tanto che i consumatori di riferimento lo percepiscono immediatamente come indicativo di una specifica origine aziendale. Sebbene il design abbia subìto alcune variazioni nel corso degli anni, tali modifiche non ne hanno alterato le caratteristiche essenziali nè il nucleo distintivo”. Con questa pronuncia, l’EUIPO consolida la tutela della forma di Vespa nei 27 Paesi dell’Unione Europea, estendendola a tutte le evoluzioni stilistiche fedeli al suo nucleo distintivo. Un riconoscimento fondamentale che rafforza la posizione del Gruppo Piaggio e gli fornisce il più completo strumento di tutela dell’iconica forma di Vespa, per proteggerne l’inimitabile silhouette da ogni possibile tentativo di contraffazione”.

– Foto ufficio stampa Gruppo Piaggio –

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