Alpine porta l’esclusività al centro del Salone di Parigi

ROMA (ITALPRESS) – Alpine registra attualmente una crescita organica, trainata dai suoi modelli “Extraordinary Everyday”: Alpine A290, compatta sportiva elettrica che rappresenta già il 70% delle vendite, e l’ultima nata della gamma, Alpine A390 sport fastback, proposta nelle versioni GT e GTS sui principali mercati del brand. Alpine consente ai propri clienti di personalizzare la loro auto rimanendo fedele al DNA di design del brand. Il design rimane una leva essenziale di desiderabilità: la nuova offerta di opzioni valorizza le proporzioni scolpite e il carattere distintivo dei due modelli, ogni finitura è stata selezionata per rafforzare il loro potere emozionale. Quest’offerta prodotto allargata attira nuovi clienti verso Alpine: quasi l’80% degli acquirenti di A290 è esterno al portafoglio clienti di Renault Group. Alpine A290 è il modello più venduto del brand ed è un veicolo chiave per conquistare nuovi clienti. Dimostra che l’elettrificazione può esaltare il piacere di guida, offrendo le prestazioni Alpine a una nuova generazione di clienti, come porta d’ingresso accessibile all’universo del brand, abbinando agilità nell’uso quotidiano, reale coinvolgimento al volante e il carattere deciso della compatta sportiva Alpine.

Alpine metterà in risalto il programma Atelier Alpine in occasione del Salone dell’Auto 2026, che si terrà dal 12 al 18 ottobre a Parigi, estendendolo per la prima volta sia ad Alpine A290 che ad Alpine A390, mentre il brand rafforza il proprio posizionamento nella fascia alta e la sua crescente attrattiva. I visitatori dello stand Alpine, Padiglione 6, Stand A22, potranno scoprire numerose nuove tonalità di colore, rivestimenti e finiture, oltre a un’anteprima della prossima fase nell’evoluzione di Alpine A110.

Quest’edizione del Salone arriva in un momento in cui Alpine accelera la propria ambizione di diventare il brand francese di auto sportive di alta gamma di riferimento a livello mondiale. Sostenuta da una chiara strategia di prodotto, quest’ambizione si fonda su cinque pilastri: l’elettrificazione come opportunità di prestazioni, il DNA Alpine basato sulla leggerezza e sul piacere di guida, il savoir-faire francese, la legittimità derivante dal motorsport, nonchè la tecnologia e l’innovazione. Essa riflette una visione audace e decisa della sportività secondo Alpine, orientata al futuro pur rimanendo fedele al suo patrimonio di prestazioni esaltanti e di emozioni.

Il nuovo allestimento Collection introdurrà nuovi equipaggiamenti sui due livelli di potenza disponibili di A290, 180 CV e 220 CV, con le versioni GT e GT Performance come riferimento. Su questa base, Alpine ha creato un’offerta di design distintiva che comprende il colore Bianco Nival con tetto nero di serie, passaruota in tinta carrozzeria che esaltano l’eleganza di Alpine A290, nonchè cerchi Snowflake diamantati da 19 pollici. Le pinze dei freni anteriori Grigio Argento, in esclusiva, aggiungono un tocco finale distintivo, completato da monogrammi cromati.

A bordo, la nuovissima finitura Collection propone interni in tessuto rivestito goffrato / tessuto Blu profondo / Grigio Evee, oltre a un nuovo volante nero riscaldato. Questa combinazione di colori e materiali sarà esclusiva per le Alpine A290 GT Collection e GT Performance Collection. In esclusiva per l’allestimento Alpine A290 Collection, i clienti potranno scegliere la nuova tonalità Bleu Tempète Mat con tetto nero. Saranno inoltre disponibili optional per consentire ai clienti di personalizzare ulteriormente la propria A290, tra cui l’Alpine Telemetrics, i Pack Driving e Safety ed elementi di personalizzazione quali la bandiera francese sul montante C, il logo volante ed i coprimozzo Bleu Alpine. Ulteriori informazioni sulle specifiche saranno rese note al Salone dell’Auto di Parigi.

– Foto ufficio stampa Alpine –

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