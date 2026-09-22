Bresh pubblica il suo primo romanzo: “Nessuno ci insegna a cadere”

Roma, 22 set. (askanews) – Dal 6 ottobre arriva in tutte le librerie fisiche e online, “Nessuno ci insegna a cadere”, l’esordio letterario di Bresh, all’anagrafe Andrea Emanuele Brasi, uno dei cantautori più apprezzati della sua generazione, che per la prima volta firma un romanzo (edito Rizzoli, 240 pp, euro 17), una storia delicata e profonda, divertente e poetica, che fa riflettere su quelli che vengono considerati i punti fermi, sulle scelte che si credono immutabili e sulla strada che si desidera percorrere davvero. Perché cadere non è un errore, è l’inizio della storia.

Bresh presenterà e firmerà il libro, già disponibile in pre-order su tutti gli store online e nelle librerie fisiche, il 5 ottobre a Milano (Mondadori Duomo, alle 18), martedì 6 ottobre a Genova (Giardini Luzzati, ore 18) e mercoledì 7 alla Feltrinelli di Via Appia Nuova a Roma (18.30).

Il libro racconta di Diego, che ha diciassette anni e frequenta un istituto tecnico nella cittadina di Ventura, ma ha solo un obiettivo in mente: vendicare la morte del padre causata dal crollo del Ponte delle Cicale, perché la giustizia si è fatta beffe delle famiglie delle vittime e qualcuno deve mettere le cose a posto. E poi c’è Camilla, una studentessa del classico e sta preparando un durissimo esame per una borsa di studio che la porterà a frequentare un’università all’estero, il sogno di sua madre. È sulla terrazza che collega i due istituti che Diego e Camilla si scontreranno per caso…

Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con quattro live Sold Out al Porto Antico e un altro Sold Out all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il viaggio di Bresh non accenna a fermarsi e nel 2027 arriverà, per la prima volta, all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, sabato 11 settembre 2027, in occasione di I-DAYS Milano. L’appuntamento, denominato Milano marea, si preannuncia una vera e propria festa davanti ai suoi fan.