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Fnv, Vannacci: oggi Calderone entra nella feccia, decimo deputato sarà Satana

| 22 Settembre 2026 13:06 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 22 set. (askanews) – “Oggi entri nella squadra, il manipolo dei reietti e della feccia. Con Calderone oggi arriviamo a nove deputati come i nove gironi infernali, una sorta di compimento e una specie di presagio. Se ne arriverà un decimo, o una decima che porta fortuna, sarà Satana in persona”. Così il segretario di Futuro nazionale Roberto Vannacci, collegato da remoto alla conferenza stampa in cui è stato presentato il transfugo azzurro Tommaso Calderone, passato a FnV.

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