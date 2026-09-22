Fnv, Vannacci: oggi Calderone entra nella feccia, decimo deputato sarà Satana

Roma, 22 set. (askanews) – “Oggi entri nella squadra, il manipolo dei reietti e della feccia. Con Calderone oggi arriviamo a nove deputati come i nove gironi infernali, una sorta di compimento e una specie di presagio. Se ne arriverà un decimo, o una decima che porta fortuna, sarà Satana in persona”. Così il segretario di Futuro nazionale Roberto Vannacci, collegato da remoto alla conferenza stampa in cui è stato presentato il transfugo azzurro Tommaso Calderone, passato a FnV.