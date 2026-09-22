FnV, Vannacci saluta nono deputato (da Fi) e punta a doppia cifra

Roma, 22 set. (askanews) – Con l’entrata in Futuro nazionale dell’azzurro Tommaso Calderone, Roberto Vannacci prosegue la sua ‘marcia’ alla Camera. Se riuscirà a soffiare un nuovo deputato dalle file del centrodestra raggiungerà un altro traguardo: con dieci deputati FnV potrà vantare la ‘dignità’ di componente politica all’interno del Misto, senza dover chiedere in prestito, come avviene ora, il simbolo a una lista che ha corso alle ultime politiche.

Per costituire un gruppo parlamentare alla Camera servono almeno 20 deputati (saranno 14 dalla prossima legislatura) ma sono previste deroghe, come per Noi Moderati di Maurizio Lupi che ne conta solo otto. Discorso a parte vale per le formazioni come quella di Vannacci che non hanno mai passato la ‘prova’ delle urne, con Futuro Nazionale che è già riuscito a formare una componente nel gruppo Misto, con deputati fuoriusciti da altri partiti (prevalentemente dalla Lega) ma ha dovuto affiliarsi a Free (simbolo di un partito che si è presentato alle elezioni politiche del 2022 senza aver eletto alcun parlamentare). Al raggiungimento della soglia di dieci deputati, FnV potrà vantare la ‘dignità’ di componente politica all’interno del Misto. E, peraltro, avrà in proporzione una ripartizione più consistente di risorse.

Non si può escludere che l’ex generale, a quel punto, vorrà aprire un altro fronte sollecitando la formazione di un vero e proprio gruppo parlamentare, facendo notare ad esempio che Italia Viva ha sette deputati e Azione ne ha dieci, e entrambi hanno un gruppo parlamentare. Ma non potrà appellarsi, come loro, al fatto di essere partiti organizzati nel Paese che nelle ultime elezioni hanno presentato sotto lo stesso simbolo proprie liste di candidati con almeno un deputato eletto, come prescrive il regolamento.

Oggi, alla conferenza stampa indetta dal partito, Vannacci, in collegamento, ha salutato così il neo-arrivato: “Benvenuto Tommaso. Mi sono emozionato con le tue parole. Hai detto che torni a Itaca. Beh, qui trovi Penelope e Telemaco perché i proci li abbiamo già sterminati noi. Oggi – ha proseguito – entri nella squadra, il manipolo dei reietti e della feccia. Con Calderone oggi arriviamo a nove deputati come i nove gironi infernali, una sorta di compimento e una specie di presagio. Se ne arriverà un decimo, o una decima che porta fortuna, sarà Satana in persona”.

Il decimo deputato potrebbe arrivare dal Sud, come Calderone. Se alle elezioni suppletive di Reggio Calabria (per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro divenuto nel frattempo sindaco) dovesse vincere il candidato di FnV, Domenico Giannetta. Pure lui ex deputato eletto nel 2022 nelle file di Forza Italia ed ex capogruppo azzurro in Regione. Domani pomeriggio Vannacci sarà proprio a Reggio Calabria a sostegno di Giannetta.