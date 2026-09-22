Medaglia d’oro per l’Italia nella staffetta mista ai Mondiali di ciclismo

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel hanno vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista dei Mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32″28: decisivo l’affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Secondo posto per la Francia, staccata di 8″63; terza la Svizzera, a 19″86. E’ la prima medaglia d’oro per l’Italia in questi Campionati del Mondo, la terza dopo gli argenti vinti da Ganna (anche oggi protagonista, al pari della corregionale Longo Borghini) nella crono maschile Elite e da Nicolas Milesi nella prova a cronometro maschile Under 23.

“Era da inizio stagione che ci pensavamo: il ct Villa ci ha già coinvolto perché il percorso si adattava bene alle nostre caratteristiche. Siamo riusciti a costruire un bel gruppo e a portare la medaglia d’oro a casa”. Lo ha dichiarato Filippo Ganna, a RaiSport, commentando il successo odierno.

Mi fa strano indossare questa maglia, ho fatto tanti podi al Mondiale, ma è la mia primissima maglia iridata: mi dà i brividi, è stato bellissimo poterla vincere, abbiamo dimostrato di essere i più forti“. Lo ha dichiarato, ai microfoni di RaiSport, Elisa Longo Borghini. La piemontese ha tagliato oggi anche un traguardo storico: con 27 partecipazioni nelle varie prove dei Campionati del Mondo, considerando tutte le categorie e le specialità, è diventata la ciclista italiana con il maggior numero di “presenze iridate” nella storia.

“È davvero bellissimo. È da tutta la settimana che il gruppo maschile e il gruppo femminile si spalleggiano e si passano consigli, prima per la prova individuale e ora per la crono a squadre. È davvero un bellissimo gruppo. Due anni fa il presidente federale aveva chiesto di provare a vincere il Team Relay e oggi ci siamo riusciti, sono molto contento”. Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana di ciclismo, Marco Villa, a RaiSport

“Tre giorni di gare e tre podi. Oggi giorno importante con la medaglia più bella. Questi risultati gratificano tutti”, lo ha detto, a RaiSport, il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni.

– foto IPA Agency –

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