Carburanti, Giorgetti: spero Europa si svegli e dia risposta

Roma, 23 set. (askanews) – “Come saprete i prezzi dei carburanti non dipendono dal governo ma da come và il prezzo del Brent e da quante raffinerie funzionano, il prezzo si alza indipendentemente, perciò gli interventi che all’inizio sono significativi poi sembrano irrisori. Noi abbiamo portato a livello europeo il tema all’inizio eravamo in pochi ma ogni giorni aumentano i paesi che sono convinti si debba fare qualcosa e che l’Europa debba dare una risposta, abbiamo calendarizzato un Ecofin ad inizio ottobre, spero anche il resto d’Europa si svegli”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine del questio time alla Camera risponde ai cronisti a proposito del prezzo dei carburanti e degli interventi del governo.