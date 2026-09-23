Formula1, Leclerc: “Antonelli? Fa sempre il giro quando conta”

Roma, 23 set. (askanews) – Kimi Antonelli arriva al Gran Premio dell’Azerbaigian sotto i riflettori, al termine di una stagione che lo ha visto compiere un salto di qualità evidente. A riconoscerlo è anche Charles Leclerc, che alla vigilia della gara di Baku ha parlato del pilota italiano della Mercedes sottolineandone soprattutto la capacità di essere efficace nei momenti decisivi.

“I segreti di Antonelli? Mi piacerebbe saperlo, sta facendo qualcosa che funziona tanto”, ha detto il ferrarista. Per Leclerc, però, le prestazioni del giovane bolognese non rappresentano una sorpresa: “Non è del tutto una sorpresa se vediamo quello che ha fatto di speciale nelle categorie inferiori”.

Antonelli ha pagato il prezzo dell’esordio in Formula 1 nella sua prima stagione, ma nel 2026, secondo Leclerc, il quadro è cambiato. “Ha sofferto nella prima stagione, mentre in questa è stato perfetto anche contro un pilota che reputo molto forte come Russell”, ha spiegato il pilota Ferrari, riferendosi al confronto interno in Mercedes con George Russell.

Il dato che più colpisce Leclerc è la capacità di Antonelli di trovare la prestazione quando serve. “Capire quale sia il segreto della sua forza non lo sappiamo, riesce a fare sempre il giro quando conta”, ha sottolineato.

Parole che arrivano alla vigilia di un appuntamento particolare come quello di Baku, su un circuito cittadino che alterna il lunghissimo rettilineo principale alle curve strette della parte vecchia della pista e che può premiare velocità e precisione. Per Antonelli sarà un’altra occasione per misurare i progressi compiuti e confermare il livello mostrato nel corso della stagione.

Il confronto con Russell resta uno dei riferimenti più significativi per valutare la crescita del giovane italiano, approdato in Formula 1 dopo un percorso di vertice nelle categorie propedeutiche. Proprio il passaggio dalla prima stagione alle prestazioni attuali è il punto evidenziato da Leclerc: gli adattamenti iniziali hanno lasciato spazio a una maggiore continuità e alla capacità di sfruttare le occasioni a disposizione.

A Baku, dunque, i riflettori saranno anche su Antonelli. La Mercedes arriva all’appuntamento azero con il giovane italiano chiamato a proseguire un percorso di crescita che, nelle parole di Leclerc, ha già attirato l’attenzione degli avversari.