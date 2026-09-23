Napoli, in fuga per 10 giorni con accusa di stalking: 53enne viene ritrovato e arrestato

NAPOLI (ITALPRESS) – Era sfuggito all’arresto dieci giorni fa e da allora aveva fatto perdere le proprie tracce, ma è stato rintracciato dai carabinieri in un albergo di Casoria, nel Napoletano. Un 53enne di Giugliano in Campania, gravemente indiziato di atti persecutori e violazione di domicilio aggravati ai danni dell’ex compagna, è stato arrestato dai militari della Sezione operativa della Compagnia di Giugliano.

L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura, ma lo scorso 12 settembre, quando i carabinieri si erano presentati nella sua abitazione per eseguire il provvedimento, si era reso irreperibile.

Da quel momento erano scattate le ricerche, mentre i militari avevano predisposto un monitoraggio costante e discreto sulla vittima, ritenuta particolarmente esposta. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tra luglio e settembre il 53enne avrebbe più volte pedinato e minacciato di morte l’ex compagna, arrivando anche a introdursi nella sua abitazione.

Le ricerche si sono concluse nella notte a Casoria, dove i carabinieri hanno fatto irruzione in un hotel nel quale l’uomo si era rifugiato fornendo false generalità. Il 53enne è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).