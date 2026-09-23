Polonia, elicottero militare russo viola spazio aereo. Ucraina ancora sotto attacco: raid su Kiev con morti e feriti

(Adnkronos) – La Russia sfida di nuovo la Nato mentre continua a bombardare l’Ucraina. Questa mattina un elicottero militare russo ha violato brevemente lo spazio aereo polacco, dove è rimasto per 42 secondi. Lo ha riferito l’esercito di Varsavia, aggiungendo che il velivolo, un Mi-8 delle forze armate russe, ha oltrepassato 300 metri dello spazio aereo polacco dopo essere partito dall’exclave russa di Kaliningrad. “Il volo del velivolo è stato monitorato dai sistemi radar delle Forze Armate polacche – ha dichiarato l’esercito – Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta. La natura dell’incidente suggerisce che la Russia stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea”.

Continuano intanto raid. Almeno due i morti e 25 i feriti in un attacco su Kiev, riporta Ukrinform, citando il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Il primo cittadino ha scritto su Telegram: “Diciassette dei feriti sono ricoverati in ospedale”.

Secondo qunto riferito, i raid hanno colpito m

agazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev. IDetriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomiansky della capitale, in un’area tra edifici residenziali, dove è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell’attacco, anche una stazione di servizio e alcuni magazzini nel quartiere di Holosiivsky.

I raid sono avvenuti lo stesso giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito Kiev della possibilità di un nuovo attacco su larga scala da parte della Russia, facendo riferimento a rapporti dell’intelligence.

Un altro attacco russo contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel Mar Nero, ha causato la morte del capitano. Lo hanno riferito le autorità ucraine. “Il nemico ha colpito una nave mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda”, ha dichiarato Oleg Kiper, capo della regione di Odessa. “Il capitano della nave, un cittadino ucraino, è stato ucciso”.

“Troveremo una soluzione alla guerra”, ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, prima del bilaterale con Zelensky a New York, a margine dell’81esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Il presidente Zelensky e io stiamo cercando di trovare una soluzione per quanto riguarda la guerra, e penso che ci riusciremo. Il rapporto è molto forte, e quello con l’Europa è molto forte”, ha detto Trump. Il leader del Cremlino, Vladimir Putin, “vuole la fine della guerra” con l’Ucraina, ha affermato il presidente Usa.

Il presidente ucraino ha detto di aver “avuto un incontro positivo e produttivo con il presidente americano Donald Trump a margine del’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sia gli Stati Uniti che l’Ucraina desiderano che questa insensata guerra contro la Russia finisca prima dell’inverno”. Con Trump, ha spiegato Zelensky su X, “abbiamo discusso di possibili misure di de-escalation che possano aprire la strada alla diplomazia”.

Il presidente ucraino si è detto “grato che nel frattempo i nostri team continuino a lavorare per avviare la produzione di intercettori Patriot in Ucraina. Questo contribuirà a proteggere vite umane, qualora la Russia rifiutasse i negoziati e continuasse a puntare sul terrorismo missilistico balistico contro il nostro popolo quest’inverno e in futuro”. Con Trump, ha aggiunto, “abbiamo anche discusso di altre questioni bilaterali e multilaterali, tra cui un pacchetto invernale di difesa aerea per l’Ucraina. Ringrazio il Presidente Trump, il suo team e tutto il popolo americano per il loro sostegno”.

Si terrà oggi a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York un incontro fra il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato.